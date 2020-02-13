В сеть выложили заключительную часть архивных фотографий Путина

Заключительная часть архивных фотографий Владимира Путина появилась на сайте 20.kremlin.ru. Медиа-архив, подготовленный к 20-летию его работы во главе страны, пополнился снимками и видеозаписями с 2015-го по 2019 год.

На этом отрезке президентства Путин уделил особое внимание интеграции Крыма в социально-экономическую жизнь страны вопреки позиции Запада, занимался вопросами Дальнего Востока, развитием арктического направления, обозначил приоритетные национальные проекты России. В центре внимания находились конфликты на Украине и в Сирии, допинговый скандал и последующие спортивные санкции. В России прошел чемпионат мира по футболу и появился долгожданный Крымский мост.

Скриншот с сайта. 20.kremlin.ru

Эти и другие важные события в работе главы государства и в жизни страны нашли отражение в альбоме «Путин. 20 лет».

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста.