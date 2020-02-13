Полехина пожертвовала карьерой ради любви, но не обрела счастье

Советская и российская актриса Любовь Полехина рассказала об отношениях со вторым мужем в эфире программы на федеральном канале. По словам звезды, в 1996 году ее брак с колумбийским режиссером Марио Риберо рухнул и она поехала отдыхать в Майами.

Там ее сердце покорил Владимир. Мужчина родился в России, однако на тот момент проживал США. Полехиной овладели чувства, и она даже пожертвовала карьерой ради своего избранника. Дети от первого брака поначалу не принимали нового возлюбленного матери, впрочем, это не стало помехой для романа Любови с Владимиром.

«Я пожертвовала профессией ради любви. Мои дети Володю не принимали. За столом дочь даже стакан с соком отказывалась ему передать. Я сначала им просто сказала, что это друг семьи. Потом они поняли, что у нас любовь», — цитирует актрису сайт Teleprogramma.pro.

Знаменитость призналась, что во втором браке также не смогла обрести счастье. Она не хотела мириться с беспочвенной ревностью, которую испытывала со стороны своего супруга, и чувствовала, что в некоторых вопросах муж ее не понимает.

«Мы были очень разные с Володей. Ему, к примеру, не нравилось, что я хожу в спортзал. Меня это сразу начинало напрягать. Я через окно сбегала, чтобы позаниматься. Меня раздражала его ревность. Даже в ресторане он ревновал. Ему все время казалось, что за мной приедет первый муж», — вспомнила Полехина.

Она призналась, что Марио Риберо действительно однажды приехал и попросил возродить отношения, однако звезда не захотела возвращаться в Колумбию, поэтому от предложения отказалась.

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