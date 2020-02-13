Парочка страстно целуется на борту самолета. В сети спорят о допустимости такого поведения
Пользователи предложили варианты разрешения проблемы: например, автор видео мог пинать кресла пассажиров-бесстыдников.
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Фото, видео: Instagram @loaltitude, РИА Новости / Наталья Селиверстова
Неприличное поведение влюбленной парочки на борту самолета осудили в сети. Инцидент произошел во время полета лайнера из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Пользователь Instagram @loaltitude опубликовал видео, на котором молодой человек и девушка страстно целуются на глазах у многочисленных пассажиров воздушного судна.
«Это будет долгий полет. Ну, хотя бы развлечения на борту захватывающие», — иронично подписан пост.
Некоторых пользователей соцсети возмутило подобное поведение пассажиров на борту. Однако большинство юзеров лишь пошутили на этот счет.
«Сделай то же самое со своим попутчиком»;
«Чихни на них и скажи, что у тебя коронавирус»;
«Начни пинать кресло», — посоветовали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажиры самолета начали ублажать друг друга в полете.
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