Эксперт прокомментировал возможную «гаражную амнистию»

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Сергей Зеленский
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По мнению Александра Холодова, навряд ли государство будет «раздавать» автомобилистам земельные участки, на которых стоят боксы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Boris Babanov, 5-tv.ru

Член координационного совета Межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов прокомментировал инициативу правительства урегулировать порядок приобретения физическими лицами прав на земельные участки и расположенные на них гаражи.

Автоэксперт предположил, что речь идет о тех, у кого нелегальные боксы.

«С точки зрения закона, этот „кусочек железа“ находится на государственной земле чаще всего, а не на частной. Если эта земля государству понадобилась, то на птичьих правах находятся эти граждане. В этой амнистии речь скорее всего идет о тех, кто нелегально поставил, кто совсем уже в наглую просто поставил и не платит никакой аренды. Но это все равно не поможет тем, у кого был гараж и потом земля (под ним) кому-то понадобилась», — рассказал он.

Холодов подчеркнул, что эффект от будущего закона можно предположить тогда, когда о документе появится больше информации: либо там речь пойдет о легализации гаражей, либо о праве собственности на территорию под ними.

Вместе с тем, эксперт усомнился, что землю, на которой стоят эти постройки, будут «раздавать» автомобилистам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что проект федерального закона, который урегулирует порядок приобретения физическими лицами прав на земельные участки и расположенные на них гаражи, внесен в российское правительство. Новый порядок может вступить в силу в 2021 году и коснуться более чем 4,5 миллиона автовладельцев.

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