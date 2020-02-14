Гроза, метель, град и смерчи: непогода атаковала жителей Кубани

Гроза, метель, град и смерчи. Всё это за один день успели увидеть жители Краснодарского края. В регионе до сих пор то идёт дождь, то бушует метель, на дорогах — снежная каша. Всё побережье Сочи в снегу. Ну а больше всего досталось горным районам. Непогода не оставила туристам шансов покататься на склонах. Из-за сильнейшей метели и нулевой видимости горнолыжные трассы пришлось закрыть.

«Просто жесть, трассы не видно, людей не видно, ничего не видно. Как быть?»

Из-за сильных снегопадов и гололеда в Карелии и Мурманске водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Кроме того, непогода на сегодня задержится в Краснодарском крае и придет на Дальний Восток. В регионе ожидаются метели с порывами ветра до 25-ти метров в секунду.