Брошенных в «Шереметьево» детей передали матери

Двух мальчиков, которых в конце января 2020 года бросил в аэропорту «Шереметьево» собственный отец, передали матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобразования и науки Хабаровского края.

«Мать забрала детей себе, они будут жить с ней», — завили в министерстве.

Также там добавили, что временная опека над детьми больше не действует.

Ранее 5-tv.ru рассазывал, что накануне сотрудниками СК РФ был задержан отец мальчиков. Ему предъявлено обвинение по трем статьям — «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража».