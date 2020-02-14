Брошенных в «Шереметьево» детей передали матери
Накануне сотрудниками СК РФ был задержан отец мальчиков, который их и оставил в конце января в столичном аэропорту.
Фото: ТАСС/Лысцева Марина
Двух мальчиков, которых в конце января 2020 года бросил в аэропорту «Шереметьево» собственный отец, передали матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобразования и науки Хабаровского края.
«Мать забрала детей себе, они будут жить с ней», — завили в министерстве.
Также там добавили, что временная опека над детьми больше не действует.
Ранее 5-tv.ru рассазывал, что накануне сотрудниками СК РФ был задержан отец мальчиков. Ему предъявлено обвинение по трем статьям — «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража».
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