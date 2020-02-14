«Моя душа трепещет»: Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

Телеведущая Ангелина Вовк в преддверии Дня всех влюбленных побывала в московском Грибоедовском ЗАГСе. У дверей Дворца бракосочетания Вовк ждал молодой жених с букетом цветов. Видеозаписью звезда поделилась на своей странице в Instagram.

«Самые прекрасные, самые лучшие вещи в мире невозможно ощутить услышать или увидеть — их можно почувствовать только сердцем… Возраст не защищает от любви. Но любовь помогает не стареть — она омолаживает душу, делает мир ярче…» — трогательно подписал ролик знаменитость.

Звезда рассказала, что много лет назад оформляла брак с мужем именно в этом ЗАГСе, с которым у нее связаны особые воспоминания. Теледива и ее новый избранник Михаил Куницын пожелали всем влюбленным счастья, однако о цели своего визита в ЗАГС оба умолчали.

«Моя душа трепещет. Это действительно знаковое место в Москве и сюда стремятся очень многие, заключить союз двух влюбленных сердец», — подчеркнула Ангелина.

Информация о том, что 77-летняя Ангелина Вовк задумалась о свадьбе, появилась в декабре 2019 года. Звезда подтвердила, что возлюбленный сделал ей предложение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ангелина Вовк уехала отдыхать в Гагры без молодого жениха.