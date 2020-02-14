Без срока давности: экс-переводчик подразделения СС подозревается в зверских убийствах детей в Ейске
СК РФ запросил у Канады данные по уголовным делам против 95-летнего Гельмута Оберлендера, которому удалось избежать наказания за события 1942 года.
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Фото, видео: РИА Новости / Ефим Копыт, 5-tv.ru
Следственный комитет России запросил у Канады данные по уголовным делам против 95-летнего Гельмута Оберлендера — бывшего переводчика подразделения СС.
Его подозревают в причастности к геноциду в Краснодарском крае в годы Великой Отечественной войны. Речь об убийстве 214 воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году. После войны Оберлендер обосновался в Германии, а потом переехал в Канаду.
«После войны ряд переводчиков и иных участников зондеркоманды СС 10А были осуждены. Однако Оберлендер смог избежать уголовной ответственности. В настоящее время Следственный комитет России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, устанавливает все обстоятельства участия Оберлендера в составе зондеркоманды», — сообщила руководитель отдела взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.
При оформлении канадского гражданства Оберлендер скрыл от властей факт своей службы в СС. В декабре прошлого года Верховный суд Канады лишил его паспорта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ возбудил дело о геноциде по факту убийства детей в 1942 году.
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