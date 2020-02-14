Владимир Путин подписал указы о помиловании трех россиян
Президент России освободил от дальнейшего отбывания наказания осужденных за ДТП со смертельным исходом, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании трех россиян — Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации и вступают в силу через десять дней.
Согласно указам, помилованные были осуждены за ДТП со смертельным исходом, убийство и причинения тяжкого вреда здоровью соответственно.
Отмечается, что решения по помилованию были приняты главой российского государства исходя из принципов гуманности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар. 26-летнюю девушку задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Она летела из Дели в Тель-Авив, но во время пересадки в Москве в ее рюкзаке нашли девять граммов запрещенного вещества.
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