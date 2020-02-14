Встречаетесь? Фанаты звезды «Султана моего сердца» Никифоровой обсуждают ее возможный роман

Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова накануне Дня всех влюбленных опубликовала на своей странице в Instagram провокационный снимок. На фото актриса запечатлена в компании своего коллеги по съемочной площадке Али Эрсана Дуру. Теплые отношения знаменитостей не раз становились поводом к слухам о том, что между артистами разгорелся бурный роман.

Хотя Александра и Али опровергали домыслы поклонников, те не перестают тешить надежду, что между знаменитостями вспыхнули чувства. Так, и на этот раз некоторые юзеры не удержались от того, чтобы спросить: все ли в отношениях звезд так однозначно.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

«Встречаетесь? — уточнил один.

«Самая красивая пара!» — признался другой.

«Какая пара бы была!» — отметил третий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Султан моего сердца» опубликовала забавное видео с репетиций картины.