Встречаетесь? Фанаты звезды «Султана моего сердца» Никифоровой обсуждают ее возможный роман
Новый снимок актрисы с коллегой по съемочной площадке Али Эрсаном Дуру вызвал оживленные споры в сети.
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Фото, видео: Instagram @alexandra_nikiforova_official
Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова накануне Дня всех влюбленных опубликовала на своей странице в Instagram провокационный снимок. На фото актриса запечатлена в компании своего коллеги по съемочной площадке Али Эрсана Дуру. Теплые отношения знаменитостей не раз становились поводом к слухам о том, что между артистами разгорелся бурный роман.
Хотя Александра и Али опровергали домыслы поклонников, те не перестают тешить надежду, что между знаменитостями вспыхнули чувства. Так, и на этот раз некоторые юзеры не удержались от того, чтобы спросить: все ли в отношениях звезд так однозначно.
Instagram @alexandra_nikiforova_official
«Встречаетесь? — уточнил один.
«Самая красивая пара!» — признался другой.
«Какая пара бы была!» — отметил третий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Султан моего сердца» опубликовала забавное видео с репетиций картины.
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