Список пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Ямале
По предварительным данным, в результате жесткой посадки воздушного судна погибли два человека.
Фото: Instagram @drilling_russia
5-tv.ru публикует список пассажиров вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку на Ямале. По предварительным данным, в результате инцидента скончались два члена экипажа: капитан воздушного судна Мамаев П., а также бортинженер Гортский И. Второй пилот — Архангельский Е. — выжил.
На борту Ми-8 также находились:
1. Шамрай С.,
2. Куклянков М.,
3. Бабяков Н.,
4. Смоленцев Е.,
5. Ничухрин Е.,
6. Дорогонченков Д.,
7. Шмелев Д.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что воздушное судно направлялось из поселка Лескино в Сабетту. Возможной причиной экстренного приземления вертолета могла стать непогода. Воздушное судно попало в снежную бурю.
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