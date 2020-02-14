Список пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Ямале

5-tv.ru публикует список пассажиров вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку на Ямале. По предварительным данным, в результате инцидента скончались два члена экипажа: капитан воздушного судна Мамаев П., а также бортинженер Гортский И. Второй пилот — Архангельский Е. — выжил.

На борту Ми-8 также находились:

1. Шамрай С.,

2. Куклянков М.,

3. Бабяков Н.,

4. Смоленцев Е.,

5. Ничухрин Е.,

6. Дорогонченков Д.,

7. Шмелев Д.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воздушное судно направлялось из поселка Лескино в Сабетту. Возможной причиной экстренного приземления вертолета могла стать непогода. Воздушное судно попало в снежную бурю.