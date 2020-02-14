Путин и Зеленский обсудили по телефону подготовку к встрече «нормандской четверки»

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Карина Бернтгольц
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Об этом сообщили в офисе украинского президента.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече «нормандской четверки» в ходе телефонного разговора.

Как сообщили в офисе Незалежной, во время беседы они акцентировали внимание на обмене пленными в Донбассе, а также освобождении задержанных в РФ граждан Украины. Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трехсторонней контактной группы в Минске.

Ранее Зеленский объяснил необходимость диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам главы Незалежной, переговоры с руководством РФ могут способствовать решению многих вопросов, в том числе разрешению конфликта в Донбассе.

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