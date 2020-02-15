Видео: пьяная женщина в США отправила BMW в неуправляемый полет

Пьяная женщина на BMW врезалась в кольцевую развязку, подлетела на огромном валуне, несколько метров пролетела в воздухе, а затем «вышла, как будто ничего не случилось». Шокирующие кадры момента аварии в Калифорнии опубликовали в сети.

Известно, что 27-летняя Марисела Овалле ехала по дороге ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Девушка двигалась на огромной скорости. После того, как она врезалась в развязку и валун, камень отлетел в сторону и повредил несколько стоящих рядом автомобилей.

BMW горе-водительницы в этот момент подбросило в воздух. Машина пролетела несколько метров. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

«Это было похоже на мощный взрыв, и внезапно все встали. Вы можете видеть, что валун находится посреди улицы. Потом молодая женщина вышла из машины, как будто ничего не случилось!» — цитирует Daily Mail слова очевидца.

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