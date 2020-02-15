«Обычно таблеточку выпью и все»: Лолита рассказала о своем приступе в Кремле

Накануне Лолита напугала фанатов сильным приступом кашля во время интервью. Инцидент произошел в фойе кремлевского концертного зала. Артистка мило общалась с журналистами, как вдруг, начала задыхаться и кашлять. В гримерку звезду увели помощники.

Чуть позже певица нашла в себе силы и вновь вышла к камерам. На этот раз вместо блестящего концертного мини-платья на поп-диве были надеты удобный спортивный костюм и мягкие «домашние» тапочки. Лолита объяснила, что стало причиной сильного удушающего кашля.

«Это аллергия на профессиональный дым. Когда играешь сольный концерт, дым исключен. Но на сборных ты же не можешь запретить организаторам: дым должен быть в кадре. Такая мощная аллергия у меня в первый раз. Обычно, если прихватывает, я таблеточку выпью и все», — поделилась звезда.

Лолита сочла случай с приступом в Кремле «курьезным».

«Закашлялась и кирдык», — шутливо сказала знаменитость.

Концерт, на котором певица выступала в Кремле, был приорочен ко Дню всех влюбленных. Журналисты попросили знаменитость вспомнить о самом необычном подарке, который ей преподносили мужчины.

«Они все сами для меня были подарками. Сейчас ничего необычного вспомнить не могу. Знаете, после этого приступа кашля, клянусь: даже не до мужчин», — цитирует КР.RU поп-диву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певице Лолите стало плохо после выступления в Кремле в день святого Валентина.