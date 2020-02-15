Кейт Миддлтон и принц Уильям запросили отпуск вслед за Меган Маркл и Гарри
Герцоги Сассекские отказались от королевских титулов и уехали жить в Канаду.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /ALPR/AdMedia
Кейт Миддлтон и принц Уильям запросили у Елизаветы II отпуск, пишет Exspress. В Букингемском дворце всерьез опасаются, как бы пара не последовала дурному примеру Меган Маркл и Гарри. Последние в конце 2019 года отказались от королевских титулов и привилегий и уехали жить в Канаду.
Инсайдеры утверждают, что Меган Маркл и принц Гарри счастливы оказаться вдали от шумихи прессы. В настоящий момент влюбленные супруги наслаждаются свободой в канадском городе Ванкувер. Меган продолжает заниматься йогой и всерьез увлеклась готовкой. Парочка часто гуляет в парке вместе со своим сыном Арчи и собаками.
Британцы гадают — неужели Кейт Миддлтон и принц Уильям последуют примеру «сбежавших» Меган и Гарри, и предпочтут дворцу тихую семейную жизнь?
Похоже, пока волноваться не о чем. Королевская чета запросила у Елизаветы II лишь краткосрочный отпуск. Кейт Миддлтон и принц Уильям хотят только на пару дней уехать из дворца и пожить в своем доме в Сэндрингеме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям без стеснения демонстрируют любовную привязанность.
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