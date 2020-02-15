Пять актеров из фильма «17 мгновений весны», которых уже нет с нами

Премьерный показ фильма режиссера Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны» должен был состояться в мае 1973 года, ко Дню Победы. Однако был отложен по политическим соображениям. Первую серию картины зрители увидели 11 августа 1973 года. Многих звезд кино, снявшихся в картине, уже нет с нами. О пятерых из них портал femmie.ru решил вспомнить.

Вячеслав Тихонов

kino-teatr.ru

На роль Штирлица претендовало много именитых артистов — Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов, Юрий Соломин и другие. Но все они не подошли режиссеру фильма Татьяне Лиозновой. Также одним из многочисленных кандидатов был и Вячеслав Тихонов. Правда, на пробах он появился с приклеенными пышными усами. Автор картины приказала из сбрить. И когда Тихонов снова появился перед камерой, она утвердила его на роль со словами — «наконец-то, вылитый Штирлиц!».

Леонид Броневой

kino-teatr.ru

Леонид Броневой, сыгравший Генриха Мюллера, изначально должен был играть Гитлера. Однако его фотопробы не понравились Лиозновой, и она предпочла отдать эту роль немецкому актеру Фрицу Дицу. Броневому взамен предложила сыграть шефа гестапо Мюллера.

Еще за полгода до начала съемок Броневой знал наизусть текст не только своей роли, но и роли Тихонова. По словам артиста, это ему нужно было, чтобы «правильно выбрать нужную интонацию, жесты и мимику».

Известно, что настоящий Генрих Мюллер выглядел иначе — он был высоким и худым брюнетом с носом с горбинкой. Однако фильм переснимать не стали, несмотря на несоответствие образу.

Олег Табаков

kino-teatr.ru

Но с Олегом Табаковым, сыгравшим бригадефюрера СС Вальтера Шелленберга, попадание было в точку. Известно, что знаменитость даже получил письмо из Германии после выхода фильма «17 мгновений весны» на экраны от племянницы Шелленберга. Она призналась, что они с семьей часто с удовольствием пересматривают картину.

Но советским политикам то, как Табаков сыграл генерала СС категорически не понравилось. По их мнению, он сделал его слишком симпатичным для фашиста.

Лаврентий Масоха

kino-teatr.ru

Заслуженный артист РСФСР Лаврентий Емельянович Масоха, сыгравший в картине Шольца, секретаря Мюллера, ушел из жизни прямо во время съемок. Перед этим между актером и режиссером Татьяной Лиозновой произошла ссора.

Артист не мог произнести фразу в кадре из-за чего рассердил автора картины. Лиознова была вынуждена отменить съемку, упрекнув Масоху в том, что на него потратили много пленки, а записать сцену так и не удалось. Расстроенный Лаврентий Емельянович зашел в ближайший ресторан, чтобы выпить водки. Это оказалось роковым событием — Масоха скончался прямо в заведении. Присутствовавшие в зале вызвали актеру скорую, но было уже поздно.

Юрий Визбор

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Изначально артист отказался пробоваться на роль личного секретаря фюрера Мартина Бормана. Он не представлял, как можно сыграть главного фашистского палача, однако после долгих уговоров режиссера согласился участвовать в съемках кино.

Чтобы придать Визбору мрачный образ его героя, гримерам и костюмерам пришлось немало постараться. Для более жесткого выражения лица в нос артисту вставляли ватные тампоны. А для того, чтобы придать его фигуре внушительный объем, изнутри пришивали к мундиру поролон.

К слову, мягкий голос советского исполнителя песен тоже не подходил его персонажу. Поэтому роль вместо Юрия Иосифовича озвучивал артист Анатолий Соловьев.

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