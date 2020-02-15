Хрусталев выложил фото с супругой и поздравил ее «с днем червей»
Телеведущий не часто публикует снимки со своей любимой.
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Фото, видео: Instagram @dmitry_khrustalev
Дмитрий Хрусталев эффектно поздравил супругу с Днем всех влюбленных на своей странице в Instagram.
На снимке шоумен в цветастой рубашке позирует на фоне пляжа. На заднем плане виден размытый женский силуэт в красном платье — очевидно, это жена Дмитрия.
«С днем червей!» — поздравил ведущий, имея в виду карточную масть.
Однако отсылка оказалась понятна не всем фолловерам — некоторые поклонники Хрусталева признались, что сначала подумали о дождевых червях. Впрочем, большинство пользователей обратили внимание на стильный образ шоумена.
«Ну, красавчик же!»
«Брутал брутальный!» — восхищены юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бузова в костюме медсестрички поздравила фанатов с Днем святого Валентина.
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