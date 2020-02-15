Регина Тодоренко очаровала фанатов снимком в купальнике, продемонстрировав аппетитные формы. Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram.

В кадре теледива позирует в бикини бежевого цвета в позе из йоги на берегу океана. Для фееричного кадра Регина приняла позу, стоя на руках и прислонив ноги к стволу пальмы. Сейчас знаменитость наслаждается отдыхом на Мальдивах в компании сына Майкла. По словам звезды «Орла и решки» в таком месте сама природа располагает к занятиям, духовным практикам и медитациям.

«Когда я вырасту, обязательно куплю дом возле воды, чтоб каждое утро вдыхать сладко-соленый запах специй и океана! А потом серфить и снорклить среди рыб и рифовых акул. Ой, мечта!» — подписала пост звезда.

Instagram @reginatodorenko

Подписчики знаменитости оценили ее мечту, однако больше их внимания заняла сама Регина. Пользователи отметили красоту 29-летней звезды и написали ей комплименты в комментариях.

«Ты такая красивая»;

«Шикарная женщина»;

«Вот это формы!»;

«Красотка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тодоренко раскритиковали за «квадратную фигуру».