Флешмоб запустили в сети по мотивам скандального видео с истерикой девушки в такси
Пользователи принялись «пририсовывать» ставшую крылатой реплику фитнес-тренера различным популярным персонажам.
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Фото, видео: ВКонтакте @urdru, ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин
Скандальная история с московским фитнес-тренером Яной Даньковой, устроившей истерику в такси, получила широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей не остались в стороне и придумали огромное количество шуток на эту тему.
За основу юзеры взяли фразу, которую Яна постоянно повторяла в салоне такси — разгневанная девушка требовала, чтобы ее немедленно отвезли по указанному адресу, называя водителя «мразью».
Последняя, честно.#везименямразь pic.twitter.com/i3vroZEI8D— Саня, заткнись (@megion) February 14, 2020
Теперь все. #везименямразь pic.twitter.com/k7TVzJnT6W— Елизар (@HideScoop) February 14, 2020
Реплику пользователи стали присваивать различным персонажам из мультфильмов и кинолент. Среди них оказались даже персонажи советского мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню» и герои полотен художников. Для публикации коллажей и карикатур в соцсетях даже придумали отдельный хештег.
#везименямразь pic.twitter.com/denYe0826d— az (@ryskuliev) February 14, 2020
Эпично же #везименямразь pic.twitter.com/TSiPmhPqus— Александр В. (@wmk3u) February 14, 2020
О Яне Даньковой вся страна заговорила несколько дней назад — в сети появилась запись, на которой она нецензурно выражается в адрес таксиста и распускает руки. Как объяснял сам водитель такси, скандал начался из-за доплаты за ожидание клиента.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иван Ургант сделал пародию на девушку, устроившую истерику в московском такси.
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