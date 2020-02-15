Флешмоб запустили в сети по мотивам скандального видео с истерикой девушки в такси

Скандальная история с московским фитнес-тренером Яной Даньковой, устроившей истерику в такси, получила широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей не остались в стороне и придумали огромное количество шуток на эту тему.

За основу юзеры взяли фразу, которую Яна постоянно повторяла в салоне такси — разгневанная девушка требовала, чтобы ее немедленно отвезли по указанному адресу, называя водителя «мразью».

Реплику пользователи стали присваивать различным персонажам из мультфильмов и кинолент. Среди них оказались даже персонажи советского мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню» и герои полотен художников. Для публикации коллажей и карикатур в соцсетях даже придумали отдельный хештег.

О Яне Даньковой вся страна заговорила несколько дней назад — в сети появилась запись, на которой она нецензурно выражается в адрес таксиста и распускает руки. Как объяснял сам водитель такси, скандал начался из-за доплаты за ожидание клиента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иван Ургант сделал пародию на девушку, устроившую истерику в московском такси.