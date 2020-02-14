Ургант показал пародию на девушку, устроившую истерику в московском такси
Шуточное видео, где ведущий требует от лифта быстрее двигаться, опубликовано на просторах сети.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф
Российский телеведущий Иван Урган показал забавную пародию на девушку, устроившую истерику в московском такси. Ранее в сети распространились кадры, на которых фитнес-тренер Яна кричит на водителя, при этом используя нецензурную брань и периодически бьет его, заставляя довезти до пункта назначения.
Видео стало поводом для многочисленных шуток интернет-пользователей. Не удержался и Иван Ургант. Он поиронизировал над пассажиркой, записав забавный ролик, на котором практически дословно повторяет все ее реплики, однако при этом просит быстрее поехать не такси, а лифт.
«Ты издеваешься?! Вези меня!» — кричит артист.
В завершение видео его успокаивает Дмитрий Хрусталев.
«Вань, мне кажется, здесь другой принцип. Надо просто на кнопку нажать», — с иронией подмечает он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирка такси извинилась за свой скандал и объяснила, почему у нее сдали нервы.
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