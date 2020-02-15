Два пассажирских автобуса столкнулись с грузовиком в Калмыкии
Шесть пострадавших направлены в больницу.
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Фото, видео: 5-tv.ru, МЧС России
Шесть человек направлены в больницы Калмыкии после ДТП с участием двух пассажирских автобусов и «КАМАЗа».
По предварительным данным, авария произошла около 11:20 на федеральной автодороге «Волгоград-Элиста», в районе поселка Аршань-Зельмень. Один автобус следовал по маршруту «Москва-Элиста», с 20 пассажирами, второй — по маршруту «Москва — Хасавюрт» — на борту 30 пассажиров.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что полиция выясняет обстоятельства ДТП с шестью погибшими под Тамбовом.
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