Пешеход чудом избежала смерти, увернувшись от летящего на нее автомобиля

Женщина едва не погибли под колесами отечественной легковушки, которая вылетела на тротуар после столкновения с иномаркой Nissan. Авария произошла в Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого.

На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, что автомобиль вылетел на трамвайные пути на огромной скорости и мчался прямо на женщину, однако та не растерялась и виртуозно увернулась от опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два пассажирских автобуса столкнулись с грузовиком в Калмыкии.