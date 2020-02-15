Пешеход чудом избежала смерти, увернувшись от летящего на нее автомобиля
Авария произошла на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого в Петербурге.
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