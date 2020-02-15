Пешеход чудом избежала смерти, увернувшись от летящего на нее автомобиля

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Нюра Незванова
Эксклюзив 14

Авария произошла на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого в Петербурге.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru

Женщина едва не погибли под колесами отечественной легковушки, которая вылетела на тротуар после столкновения с иномаркой Nissan. Авария произошла в Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого.

На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, что автомобиль вылетел на трамвайные пути на огромной скорости и мчался прямо на женщину, однако та не растерялась и виртуозно увернулась от опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два пассажирских автобуса столкнулись с грузовиком в Калмыкии.

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