Администратор театра «Лицедеи» в комментарии 5-tv.ru дала характеристику своему руководителю Виктору Соловьеву, которого подозревают в наезде на пешехода в Петербурге. По словам очевидцев, мужчина в момент ДТП предположительно был нетрезв.

По словам сотрудницы театра, Соловьев принимал участие в некоторых постановках и не злоупотреблял спиртными напитками. Также девушка отметила, что восхищается им, как директором, так как он сумел отстоять театр, когда их хотели выселить.

«Я, как директором, только могу восхищаться, потому что вы, наверное, слышали обо всех судебных тяжбах, когда нас отсюда выгоняли. Он, будучи директором, все эти суды отстоял. Все, благодаря ему», - сказала девушка.

Авария произошла 14 февраля на Малоохтинском проспекте. Водитель за рулем иномарки наехал на мужчину, который в тот момент менял колесо у своей машины. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу, ему ампутировали ногу. Подозреваемый задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена пострадавшего в аварии с худруком театра «Лицедеи» рассказала о состоянии мужа