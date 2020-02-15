Британцы гадают о роли Меган Маркл на будущей свадьбе принцессы Беатрис

Появление Меган Маркл и принца Гарри на предстоящей свадьбе принцессы Беатрис обязательно произойдет. Таким предположением поделился с британским изданием HELLO! королевский репортер Даниэль Стейси.

Бракосочетание 31-летней Беатрис Йоркской и итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци намечено на 24 мая. Событие соберет всех членов британской королевской семьи. Однако спорным пока остается присутствие на нем брата принцессы и тем более его супруги, ныне живущих в Канаде. К тому моменту герцоги Сассекские лишатся титулов после сложения обязанностей по собственному желанию и объявлению о финансовой независимости.

«Вполне вероятно, что мы увидим возвращение Сассексов, так как Гарри очень близок со своей кузиной. Пара посетила свадьбу принцессы Евгении, ее родной сестры, в октябре 2018 года, поэтому я уверен, что они не проигнорируют и это важное для всех событие». — считает Стейси.

Церемония пройдет в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Свадьба принцессы Беатрис планируется камерной, хотя свадебный прием пройдет в Букингемском дворце.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям запросили отпуск вслед за Меган Маркл и Гарри.