Акциониста Павленского задержали в Париже — французские СМИ

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Нюра Незванова
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Сообщение о задержании российского акциониста появилось на фоне скандала после которого с выборов был снят мэр Парижа.

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Российский акционист Петр Павленский задержан в столице Франции. Об этом сообщает BFMTV.

Информация о его задержании появилась на фоне скандала, в результате которого с выборов мэра Парижа снялся кандидат Бенжамен Гриво.

Также был заблокирован сайт, куда акционист выложил интимное видео Гриво и его переписку с некой девушкой. Это и послужило решением политика уйти с предвыборной гонки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павленский посвятил судебный процесс о поджоге банка в Париже маркизу де Саду.

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