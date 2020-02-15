Российский акционист Петр Павленский задержан в столице Франции. Об этом сообщает BFMTV.

Информация о его задержании появилась на фоне скандала, в результате которого с выборов мэра Парижа снялся кандидат Бенжамен Гриво.

Также был заблокирован сайт, куда акционист выложил интимное видео Гриво и его переписку с некой девушкой. Это и послужило решением политика уйти с предвыборной гонки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павленский посвятил судебный процесс о поджоге банка в Париже маркизу де Саду.