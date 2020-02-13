«Жить мы привыкли достаточно красиво»: Елена Проклова назвала размер своей пенсии

Известная российская и советская актриса Ирина Проклова вслед за другими коллегами из мира шоу-бизнеса озвучила размер своей пенсии. Звезда призналась, что в последнее время вынуждена жить несколько скромнее, чем раньше, однако, несмотря на это, ни в чем не нуждается.

«Мне платят обычную пенсию по старости — 18 тысяч рублей. <…> Они позволяют быть на плаву. Жить мы привыкли достаточно красиво. Не хочется разочаровывать своего зрителя. Поэтому приходится работать», — цитирует знаменитость Teleprogramma.pro.

Проклова убеждена, что в ближайшем будущем положение пенсионеров улучшится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что размер своей пенсии озвучил Юрий Лоза.