Пушков прокомментировал высказывание Макрона об антироссийских санкциях

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного. Высказывание французского лидера прокомментировал председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Макрон признал: санкции обошлись ЕС столь же дорого, сколь и России, но не дали „позитивного результата“. Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают. Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку», — написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Эммануэль Макрон упомянул, что между государствами «накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопаности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России».

«Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и России, для результата, который не является слишком позитивным», — цитирует RT слова президента Франции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посол Франции признал провальной попытку изолировать Россию.