Журналист ранил двух человек во время домашних посиделок в Петербурге

Журналист напал на двух человек с ножом в Санкт-Петербурге. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Инцидент произошел на улице Старорусская около полуночи. 23-летний корреспондент одного из СМИ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух своих гостей с ножом. Об этом сообщает УМВД России по Центральному району Северной столицы.

«Корреспондент в своей квартире во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, нанес ножевые ранения, находящимся в гостях», — сказали в ведомстве.

В результате происшествия в Мариинскую больницу доставлены: 24-летний и 26-летний мужчины. У первого диагностирована проникающая колото-резаная рана грудной клетки слева, молодой человек находится в удовлетворительном состоянии. Второй пострадавший попал в медучреждение с ранением правого бедра и ягодичной области, он находится в тяжелом состоянии.

Корреспондент задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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