Настоятель храма Святителя Николая в Москве протоиерей Кирилл Сладков рассказал подробности нападения мужчины с ножом на алтарников во время службы. В результате происшествия с ранениями госпитализированы двое пострадавших.

«В алтарь вбежал молодой человек и нанес ранения моим помощникам. Хочу поблагодарить прихожан, охрану которые помогли обезвредить нападающего. Моим помощникам ничего не угрожает. Они в больнице. Выводы делать еще рано, ведется следствие. Мы с прихожанами молимся о здравии и благополучии пострадавших», — сказал протоиерей.

Кирилл Сладков утверждает, что произошедшее стало для всех полной неожиданностью. Нападавший, по его словам, абсолютно не выделялся среди других прихожан.

«Выглядел совершенно обычно. Никаких выкриков не делал. Молча бежал в алтарь. Когда бежал в алтарь, его встретил я и мой помощник. Думаю, какой-то конкретной цели не было. Почему он напал именно на моего помощника — сказать сложно», — заявил священнослужитель.

Настоятель храма утверждает, что не знает нападавшего и никогда раньше его не видел.

Подозреваемый в нападении задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мотив и обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МВД прокомментировали нападение с ножом в столичном храме.