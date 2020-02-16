ТОП-5 российских женщин, которым развод принес популярность

Для современных женщин развод — не трагедия, а рубеж, за которым начинается новая жизнь. Аналогичных взглядов придерживаются и многие светские львицы. Информагентство «Версия» составило ТОП-5 российских знаменитостей, популярность к которым пришла после развода с известными мужьями.

ТАСС / Владимир Гердо

На пятой строчке оказалась Любовь Толкалина. Актриса 20 лет прожила в браке с режиссером Егором Кончаловским. В этот период она работала в театре и участвовала в съемках для журналов, но только после развода в 2017 году о Любови заговорили по-настоящему. Востребованность Толкалиной как актрисы возросла в разы, а для публики она — эталон красоты и женственности.

ТАСС / Александр Щербак

Четвертое место — у Виталины Цsмбалюк-Романовской. Пианистка, которую раньше хорошо знали только в узком кругу ценителей высокого искусства, после длительных и громких судебных тяжб стала любимицей светской хроники. О жизни Виталины теперь регулярно пишут десятки изданий — интерес к ее персоне не угасает.

ТАСС / Михаил Метцель

Тройку лидеров замкнула Светлана Бондарчук. Все годы брака она оставалась в тени своего именитого супруга, хотя активно занималась общественной деятельностью и участвовала в модных показах. Но после развода в 2016 году дела Светланы пошли в гору — сегодня она ведет свой канал на YouTube, на ее страницу в Instagram подписаны порядка полумиллиона пользователей.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Серебро досталось Ольге Бузовой. И действительно, ее головокружительному успеху сейчас можно только позавидовать. Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова ведет телешоу, гастролирует с концертами, а каждый новый трек артистки буквально взрывает чарты. Кроме того, успешно идет у Ольги и бизнес — звезда открыла собственный ресторан на Цветном бульваре. А отправной точкой для сегодняшней популярности Бузовой стало расставание с Тарасовым и хит «Мало половин», который она представила публике вскоре после развода.

ТАСС / Александр Рюмин

Возглавила ТОП-5 Юлия Барановская. Технически, замужем за футболистом Андреем Аршавиным она никогда не была, однако много лет прожила с ним в гражданском браке и родила троих детей. После расставания со спортсменом Юлия стала часто появляться в эфире различных ток-шоу, стала не только узнаваемой, но и невероятно популярной у публики. Сейчас Барановская — успешная телеведущая популярных передач и Instagram-блогер.

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