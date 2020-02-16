СК начал проверку по факту смерти девушки на конкурсе поедания пирожных в Москве

Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти девушки на конкурсе поедания пирожных в баре Killfish в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, 23-летняя жительница столицы скоропостижно скончалась после того, как в надежде одержать победу положила в рот сразу три порции Choco Pie. Ей стало тяжело дышать и она потеряла сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Первоначально сообщалось, что конкурсантка задохнулась, однако впоследствии ее родители сообщили, что девушке нельзя было употреблять алкоголь. По информации ТАСС, признаков асфиксии у погибшей не было обнаружено. По одной из версий, у нее остановилось сердце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам подруги умершей, у девушки было диагностировано онкологическое заболевание.