Мерседес свалил сотовую вышку в Москве — есть погибшие

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Марина Неруцких
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В результате падения мачты связи на северо-востоке столицы погибли двое рабочих.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; 5-tv.ru

Двое ремонтников сорвались с мачты связи на северо-востоке Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, в результате падения мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью.

«СВАО, улица Малыгина, возле дома 5 во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт», — цитирует агентство свой источник.

По предварительной информации, проезжавший мимо Mercedes зацепил обвисший трос и свалил часть вышки вместе с ремонтниками.

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