Истребители Су-35С разбомбили условного противника в ЦФО

Российские военные самолеты провели учения по бомбометанию в Воронежской и Тверской областях, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Звено истребителей Су-35С и три истребителя Миг-31БМ отработали задачи по уничтожению наземных целей. Объекты имитировали развернутый зенитно-ракетный комплекс, колонну танков на марше и аэродром с самолетами.

Всего для выполнения задачи истребители последнего поколения под прикрытием высотных модернизированных истребителей Миг-31БМ сбросили больше 40 бомб П-50Т. При попадании в цель такие учебные снаряды не взрываются, а дают цветной свето-дымовой сигнал.

Молодые экипажи и летчики-выпускники 2019 года усовершенствовали профессиональное мастерство при выполнении учебно-боевых задач в сложных метеоусловиях. Всего к учению привлекли свыше 500 военнослужащих летного, инженерно-технического состава, более 30 единиц летной и наземной авиационной техники, два военных полигона и аэродрома в вышеназванных регионах ЦФО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России разрабатывают оборонный комплекс для защиты от современных гиперзвуковых ракет.