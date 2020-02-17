Boeing 777 Уфа — Пхукет, перенаправленный в Москву, успешно приземлился в «Шереметьево». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные системы Flightradar24.

По предварительной информации, причиной изменения первоначального маршрута стал сработавший датчик о технической неисправности.

«В связи с технической неисправностью авиакомпания приняла решение перенаправить ВС в аэропорт базирования, в Москву», — сообщила 5-tv.ru пресс-служба аэропорта Уфы.

Предварительно, из «Шереметьево» лайнер отправится в Таиланд в 9.00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Boeing 777 Уфа — Пхукет, запросивший посадку в аэропорту вылета, был перенаправлен в Москву.