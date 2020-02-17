Оригинальная мотивация одноклубников, проведенная Александром Овечкиным, появилась в сети

Российскому хоккеисту Александру Овечкину осталось забить две шайбы, чтобы стать восьмым хоккеистом в истории НХЛ, перешагнувшим отметку в 700 голов.

Бить рекорды и двигаться дальше спортсмен не только сам готов, но и настраивает на это своих коллег по команде. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал видео, как эмоционально российский нападающий и капитан команды мотивирует одноклубников на игру.

В январе гол Овечкина в ворота «Аризоны Койотис» признали лучшим в истории НХЛ. Россиянин сумел забросить шайбу в ворота соперника в падении лежа на спине с острого угла. Главный тренер «Аризоны» признался, что еще не встречал игрока такого уровня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гол Овечкина стал лучшим за всю историю НХЛ.