Оригинальная мотивация одноклубников, проведенная Александром Овечкиным, появилась в сети
ХК «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал видео, как эмоционально российский нападающий и капитан команды настраивает партнеров на игру.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; 5-tv.ru
Российскому хоккеисту Александру Овечкину осталось забить две шайбы, чтобы стать восьмым хоккеистом в истории НХЛ, перешагнувшим отметку в 700 голов.
Бить рекорды и двигаться дальше спортсмен не только сам готов, но и настраивает на это своих коллег по команде. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал видео, как эмоционально российский нападающий и капитан команды мотивирует одноклубников на игру.
В январе гол Овечкина в ворота «Аризоны Койотис» признали лучшим в истории НХЛ. Россиянин сумел забросить шайбу в ворота соперника в падении лежа на спине с острого угла. Главный тренер «Аризоны» признался, что еще не встречал игрока такого уровня.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гол Овечкина стал лучшим за всю историю НХЛ.
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