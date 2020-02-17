Начальник московской полиции Сергей Плахих подал рапорт об отставке

Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника полиции. Как стало известно 5-tv.ru, это произошло еще три недели назад.

Кроме того, рапорт был подан по причине семейных обстоятельств, но не из-за расследования задержания в июне прошлого года журналиста Ивана Голунова, у которого столичные полицейские якобы нашли при себе наркотические вещества.

Информацию об отставке подтвердили в ГУ МВД, пишет ТАСС.

В то же время, по информации источников РБК, 57-летний Плахих решил покинуть службу в связи с выходом на пенсию. Одним из кандидатов на его место является руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев. Пост Зиновьева, в свою очередь, может занять Алексей Школкин, руководитель управления полиции по городскому округу Одинцово, отмечает источник издания.

Плахих возглавил московскую полицию в декабре 2017 года.

Ранее прокуратура Западного административного округа Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым за необоснованное уголовное преследование.