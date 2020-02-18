Два экстремиста, планировавших теракты, задержаны в Алма-Ате

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Марина Неруцких
Срочная новость 26

Об этом сообщает Комитет нацбезопасности Казахстана.

Фото: Известия / Михаил Терещенко

Два экстремиста, планировавших теракты в многолюдных местах, задержаны в Алма-Ате. Как сообщает Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана, задержание было произведено еще 14 февраля, экстремисты арестованы по решению суда.

По данным ведомства, у задержанных изъято взрывное устройство.

«В ходе следственных действий по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото- и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы КНБ.

Согласно материалам следствия, арестованные вели подготовку терактов на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления людей.

По фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма возбуждены уголовные дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финансиста ИГ*, собравшего более 25 миллионов рублей, задержали в Москве.

* — организация запрещена в РФ.

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