«Я была шокирована»: Мария Погребняк о самом дорогом подарке мужа

Жена футболиста Павла Погребняка — Мария — рассказала о самом дорогом подарке, который сделал ей супруг. Пара вместе со школьной скамьи и растит троих сыновей.

По словам модели, больше всего стоило ее обручальное кольцо. Точной суммы украшения она не знает, но отмечает, что бриллиант на нем размером в десять карат.

«Я была шокирована от размеров, если честно, когда его увидела. Такие кольца с бриллиантами делают только на заказ. Их нет в свободной продаже», — цитирует супругу спортсмена Teleprogramma.pro.

Павел и Мария Погребняк обвенчались в 2006 году после восьми лет романа, расписались в 2009-м, а пышное торжество устроили только в 2014-м. Впрочем, такую отсрочку пара компенсирует нетривиальным способом: свадебные торжества они устраивали уже несколько раз — в разные годы и в разных местах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Погребняк мечтает погулять на свадьбе Бузовой и Давида Манукяна.