Фото: бывший муж Бледанс вновь стал отцом
Жена телепродюсера Александра Семина подарила ему дочку Веру.
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Фото, видео: Instagram @mentusova
Бывший муж Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин вновь стал отцом. О пополнении в семье сообщила супруга теледеятеля Марина Ментусова. Женщина родила Семину дочку.
Фото отца с малышкой на руках Ментусова опубликовала на своей странице в Facebook. На втором снимке бывший муж Эвелины Бледанс целует лежащую на больничной койке молодую мать. Судя по кадру, мужчина участвовал в родах.
«Салют, Вера!» — написала супруга Семина.
«14 февраля обрело смысл», — добавила она к аналогичному посту в Instagram.
Подписчики наперебой поздравляют пару и желают здоровья девочке. Для Семина этот ребенок стал вторым. Семь лет назад в браке с Бледанс у него появился сын Семен.
О том, что у мальчика будет синдром Дауна, супруги узнали в период беременности актрисы. Несмотря на это они решились на рождение Семена. Возлюбленные еще пытались обзавестись детьми, но ЭКО не дало результата. Семин и Бледанс расстались в 2017 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что 50-летняя Бледанс поразила фанатов идеальной фигурой.
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