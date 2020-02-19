Фото: бывший муж Бледанс вновь стал отцом

Бывший муж Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин вновь стал отцом. О пополнении в семье сообщила супруга теледеятеля Марина Ментусова. Женщина родила Семину дочку.

Фото отца с малышкой на руках Ментусова опубликовала на своей странице в Facebook. На втором снимке бывший муж Эвелины Бледанс целует лежащую на больничной койке молодую мать. Судя по кадру, мужчина участвовал в родах.

«Салют, Вера!» — написала супруга Семина.

«14 февраля обрело смысл», — добавила она к аналогичному посту в Instagram.

Facebook / Марина Ментусова

Подписчики наперебой поздравляют пару и желают здоровья девочке. Для Семина этот ребенок стал вторым. Семь лет назад в браке с Бледанс у него появился сын Семен.

О том, что у мальчика будет синдром Дауна, супруги узнали в период беременности актрисы. Несмотря на это они решились на рождение Семена. Возлюбленные еще пытались обзавестись детьми, но ЭКО не дало результата. Семин и Бледанс расстались в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что 50-летняя Бледанс поразила фанатов идеальной фигурой.