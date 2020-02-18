Семиклассница скончалась при загадочных обстоятельствах под Новосибирском

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Василий Заика
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Региональный Следственный комитет разбирается в произошедшем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Тринадцатилетняя школьница скончалась при загадочных обстоятельствах в Бердске Новосибирской области. Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла 17 февраля.

В этот день утром семиклассница, как обычно, сходила на занятия в лицей. После учебы девочка встретилась с друзьями из другой школы. Во время общения со сверстниками ей внезапно стало плохо. Бригада скорой помощи увезла школьницу в больницу, где она скончалась в отделении реанимации.

Региональный Следственный комитет инициировал проверку. Устанавливаются причины смерти ребенка.

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