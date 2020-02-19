В отношении Павленского возбудили дело из-за публикации интимного видео
Художник-аукционист из России давно гоняется за славой при помощи акций с сексуальным поддтекстом.
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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru
Во Франции следствие предъявило обвинение российскому художнику-акционисту Петру Павленскому. Его последняя «акция», совершенная 12 февраля, получила широкий резонанс.
Павленский выложил в сеть откровенное видео с человеком, который якобы является кандидатом в мэры Парижа. В результате тому пришлось отказаться от участия в выборах, а прокуратура Парижа открыла в отношении Павленского досудебное производство.
Местные политики требуют «вышвырнуть из страны» скандалиста-Павленского. Сам он с вызовом заявляет, что ничего не боится и ни о чем не жалеет.
«Я надеюсь, что буду продолжать свой проект. И рад, что сделал это. Мои акции — это политические протесты», — уверяет художник.
Павленский давно гоняется за славой при помощи акций с сексуальным поддтекстом. Он занимался членовредительством на Красной площади; резал себе мочку уха на крыше института имени Сербского; поджигал деревянную дверь здания ФСБ на Лубянке. В 2017-м получил политическое убежище в Европе, и уже через несколько месяцев Павленского задержали за поджог Банка Франции. И вот теперь новый скандал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пушков посочувствовал «юродивому» Павленскому, задержанному во Франции.
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