В отношении Павленского возбудили дело из-за публикации интимного видео

Во Франции следствие предъявило обвинение российскому художнику-акционисту Петру Павленскому. Его последняя «акция», совершенная 12 февраля, получила широкий резонанс.

Павленский выложил в сеть откровенное видео с человеком, который якобы является кандидатом в мэры Парижа. В результате тому пришлось отказаться от участия в выборах, а прокуратура Парижа открыла в отношении Павленского досудебное производство.

Местные политики требуют «вышвырнуть из страны» скандалиста-Павленского. Сам он с вызовом заявляет, что ничего не боится и ни о чем не жалеет.

«Я надеюсь, что буду продолжать свой проект. И рад, что сделал это. Мои акции — это политические протесты», — уверяет художник.

Павленский давно гоняется за славой при помощи акций с сексуальным поддтекстом. Он занимался членовредительством на Красной площади; резал себе мочку уха на крыше института имени Сербского; поджигал деревянную дверь здания ФСБ на Лубянке. В 2017-м получил политическое убежище в Европе, и уже через несколько месяцев Павленского задержали за поджог Банка Франции. И вот теперь новый скандал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пушков посочувствовал «юродивому» Павленскому, задержанному во Франции.