«Сердце замирает»: Свадьба Тодоренко и Топалова признана лучшей по версии Wedding Magazine
Волшебное торжество прошло в июле 2019 года в итальянском городе Сорренто.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Лена Ленина пошла под венец с короткой стрижкой и в платье за 10 миллионов
Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Свадьба ведущей Регины Тодоренко и поп-исполнителя Влада Топалова признана лучшей по версии журнала Wedding Magazine. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram, сопроводив пост кадрами со сказочного торжества и фотографией, на котором позирует со своим мужем в подвенечном наряде.
Церемония, состоявшаяся в итальянском городе Сорренто в июле 2019 года, прошла по-настоящему незабываемо. Тодоренко и Топалов, которые уже до этого события вместе жили и воспитывали общего ребенка, не могли скрыть волнения. С замиранием сердца они произносили клятву верности друг другу, а гости не могли наблюдать за этим без слез.
Все пришедшие на торжество веселились, смеялись, танцевали и в то же время восхищались идеальным союзом знаменитостей, которые нашли в друге настоящее счастье. Оба — смешные, веселые, всегда энергичные и невероятно харизматичные — они отлично сошлись характерами и на своем примере не раз доказывали публике, что даже в условиях большого количества работы можно всегда находить время нам семью.
Во время просмотра свадебного видео Тодоренко и Топалова по телу поклонников пробежали мурашки. И теперь, когда фанаты узнали, что торжество признано лучшим в 2019 году, они стали поздравлять своих кумиров.
«Поздравляю! Вы лучшие!»
«Аж сердце замирает!»
«У вас реально сказочная свадьба!»
«Необыкновенная пара! Всегда засматриваюсь!» — признались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко рассказала, где она хотела бы отметить годовщину своей свадьбы с Владом Топаловым
Нашли ошибку?