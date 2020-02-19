«Сердце замирает»: Свадьба Тодоренко и Топалова признана лучшей по версии Wedding Magazine

Свадьба ведущей Регины Тодоренко и поп-исполнителя Влада Топалова признана лучшей по версии журнала Wedding Magazine. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram, сопроводив пост кадрами со сказочного торжества и фотографией, на котором позирует со своим мужем в подвенечном наряде.

Церемония, состоявшаяся в итальянском городе Сорренто в июле 2019 года, прошла по-настоящему незабываемо. Тодоренко и Топалов, которые уже до этого события вместе жили и воспитывали общего ребенка, не могли скрыть волнения. С замиранием сердца они произносили клятву верности друг другу, а гости не могли наблюдать за этим без слез.

Все пришедшие на торжество веселились, смеялись, танцевали и в то же время восхищались идеальным союзом знаменитостей, которые нашли в друге настоящее счастье. Оба — смешные, веселые, всегда энергичные и невероятно харизматичные — они отлично сошлись характерами и на своем примере не раз доказывали публике, что даже в условиях большого количества работы можно всегда находить время нам семью.

Instagram @reginatodorenko

Во время просмотра свадебного видео Тодоренко и Топалова по телу поклонников пробежали мурашки. И теперь, когда фанаты узнали, что торжество признано лучшим в 2019 году, они стали поздравлять своих кумиров.

«Поздравляю! Вы лучшие!»

«Аж сердце замирает!»

«У вас реально сказочная свадьба!»

«Необыкновенная пара! Всегда засматриваюсь!» — признались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко рассказала, где она хотела бы отметить годовщину своей свадьбы с Владом Топаловым