В Торонто приземлился лайнер без одного колеса шасси — видео

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Марина Неруцких
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Самолет потерял колесо во время взлета в аэропорту Нью-Йорка.

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Фото, видео: Twitter @CP24, @jnniechng

В Торонто приземлился лайнер без одного колеса шасси. Как сообщает телеканал Си-ти-ви, самолет потерял колесо во время взлета в аэропорту Нью-Йорка.

На борту лайнера А319 находились 120 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет благополучно сел, невзирая на отсутствие одного из шести колес под правым крылом.

При заходе на посадку командир экипажа запросил безопасный коридор. На взлетно-посадочной полосе борт ожидали экстренные службы, но помощь пожарных и медиков не потребовалась. По информации местных СМИ никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет SSJ штатно сел в московском «Внуково».

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