В Торонто приземлился лайнер без одного колеса шасси. Как сообщает телеканал Си-ти-ви, самолет потерял колесо во время взлета в аэропорту Нью-Йорка.

На борту лайнера А319 находились 120 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет благополучно сел, невзирая на отсутствие одного из шести колес под правым крылом.

#Incidente Hace un momento el vuelo #AC715 de Air Canada entre La Guardia y Toronto, aterrizó de manera segura luego de que la aeronave A319 (C-GAQL) perdiera un llanta del tren de aterrizaje principal durante el despegue. A bordo viajaban 125 pasajeros y tripulación. pic.twitter.com/ysveNDR4pG — EnElAire (@Enel_Aire) February 18, 2020

При заходе на посадку командир экипажа запросил безопасный коридор. На взлетно-посадочной полосе борт ожидали экстренные службы, но помощь пожарных и медиков не потребовалась. По информации местных СМИ никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет SSJ штатно сел в московском «Внуково».