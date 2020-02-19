В Торонто приземлился лайнер без одного колеса шасси — видео
Самолет потерял колесо во время взлета в аэропорту Нью-Йорка.
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Фото, видео: Twitter @CP24, @jnniechng
В Торонто приземлился лайнер без одного колеса шасси. Как сообщает телеканал Си-ти-ви, самолет потерял колесо во время взлета в аэропорту Нью-Йорка.
На борту лайнера А319 находились 120 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет благополучно сел, невзирая на отсутствие одного из шести колес под правым крылом.
#Incidente Hace un momento el vuelo #AC715 de Air Canada entre La Guardia y Toronto, aterrizó de manera segura luego de que la aeronave A319 (C-GAQL) perdiera un llanta del tren de aterrizaje principal durante el despegue. A bordo viajaban 125 pasajeros y tripulación. pic.twitter.com/ysveNDR4pG— EnElAire (@Enel_Aire) February 18, 2020
При заходе на посадку командир экипажа запросил безопасный коридор. На взлетно-посадочной полосе борт ожидали экстренные службы, но помощь пожарных и медиков не потребовалась. По информации местных СМИ никто из находившихся на борту не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет SSJ штатно сел в московском «Внуково».
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