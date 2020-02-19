«Прямо искрятся счастьем»: Фанаты восхищаются домашним фото Орбакайте с дочкой
Новый снимок певицы с наследницей появился на фанатской страничке Аллы Пугачевой в Instagram. Поклонники не смогли сдержать умиления.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Лена Ленина пошла под венец с короткой стрижкой и в платье за 10 миллионов
Фото, видео: Instagram @allapugachevaandherfamily, @orbakaite_k
Трогательное фото эстрадной певицы Кристины Орбакайте вместе с семилетней дочерью Клавдией Земцовой появилось на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram. Судя по всему, кадр был сделан дома. На снимке артистка и ее наследница позируют в одинаковых белых футболках с хештегом — «счастливее».
Исполнительница вместе с малышкой замерли на кресле перед объективом камеры. Мать обнимает своего ребенка, а девочка широко улыбается. Как заметили поклонники, кажется, будто Кристина вместе с Клавдией излучают хорошее настроение и позитив.
Пользователи не смогли скрыть умиления при виде такого нежного и трогательного снимка. Поскольку Орбакайте довольно редко балует аудиторию домашними кадрами, подписчикам было особенно приятно увидеть такую естественную фотографию.
«Прямо искрятся счастьем!»
«Такие лучезарные!»
«Улыбчивые мама с дочкой!»
«Милашки!» — восторгались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Орбакайте с мужем и дочерью прокатились по горам Колорадо.
Нашли ошибку?