«Прямо искрятся счастьем»: Фанаты восхищаются домашним фото Орбакайте с дочкой

Трогательное фото эстрадной певицы Кристины Орбакайте вместе с семилетней дочерью Клавдией Земцовой появилось на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram. Судя по всему, кадр был сделан дома. На снимке артистка и ее наследница позируют в одинаковых белых футболках с хештегом — «счастливее».

Исполнительница вместе с малышкой замерли на кресле перед объективом камеры. Мать обнимает своего ребенка, а девочка широко улыбается. Как заметили поклонники, кажется, будто Кристина вместе с Клавдией излучают хорошее настроение и позитив.

Пользователи не смогли скрыть умиления при виде такого нежного и трогательного снимка. Поскольку Орбакайте довольно редко балует аудиторию домашними кадрами, подписчикам было особенно приятно увидеть такую естественную фотографию.

Instagram @allapugachevaandherfamily

«Прямо искрятся счастьем!»

«Такие лучезарные!»

«Улыбчивые мама с дочкой!»

«Милашки!» — восторгались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Орбакайте с мужем и дочерью прокатились по горам Колорадо.