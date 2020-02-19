Присяжные приступили к обсуждению дела Харви Вайнштейна

В США присяжные приступили к рассмотрению дела продюсера Харви Вайнштена.

Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Если 67-летнего Вайнштейна признают виновным — он может получить от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Скандал разразился в 2017 году после публикации в The New York Times, где журналисты рассказали о том, что Вайнштейн делал непристойные предложения своим помощницам. Позже с обвинениями выступили больше 80 женщин, в их числе и знаменитые актрисы — Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. При этом сам продюсер свою вину отрицает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вайнштейн напомнил о своем вкладе в карьеру женщин.