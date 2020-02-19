Присяжные приступили к обсуждению дела Харви Вайнштейна
С обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес продюсера выступили Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kristin Callahan; 5-tv.ru
В США присяжные приступили к рассмотрению дела продюсера Харви Вайнштена.
Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Если 67-летнего Вайнштейна признают виновным — он может получить от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Скандал разразился в 2017 году после публикации в The New York Times, где журналисты рассказали о том, что Вайнштейн делал непристойные предложения своим помощницам. Позже с обвинениями выступили больше 80 женщин, в их числе и знаменитые актрисы — Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. При этом сам продюсер свою вину отрицает.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вайнштейн напомнил о своем вкладе в карьеру женщин.
Нашли ошибку?