Настя Каменских вызвала споры среди своих подписчиков. Поводом для дискуссии стало новое фото певицы в Instagram.

В кадре артистка позирует с распущенными волосами в сером жакете. Однако внимание пользователей привлек не наряд, а тон кожи звезды. На снимке он кажется нежно-оливковым.

«Цвет кожи такой интересный», — отметил один из подписчиков Каменских.

«Как у мумии», — съязвил другой.

«Это все потому, что штукатурки тонна!» — убежден третий юзер.

Instagram @kamenskux

Впрочем, несмотря на непривычный оттенок лица, многим подписчикам фотография крайне понравилась. По их мнению, в этом образе Каменских не менее прекрасна, чем обычно.

«Красотулечка!»

«Куколка!»

«Ты просто крутая!» — восхищены они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Каменских в эротичном топе соблазнила фанатов страстным взглядом.