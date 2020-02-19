«Куколка!» — Оливковый тон кожи Каменских вызвал бурную реакцию фанатов
Подписчики Насти принялись активно обсуждать, идет ли звезде такой оттенок.
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Фото, видео: Instagram @kamenskux
Настя Каменских вызвала споры среди своих подписчиков. Поводом для дискуссии стало новое фото певицы в Instagram.
В кадре артистка позирует с распущенными волосами в сером жакете. Однако внимание пользователей привлек не наряд, а тон кожи звезды. На снимке он кажется нежно-оливковым.
«Цвет кожи такой интересный», — отметил один из подписчиков Каменских.
«Как у мумии», — съязвил другой.
«Это все потому, что штукатурки тонна!» — убежден третий юзер.
Впрочем, несмотря на непривычный оттенок лица, многим подписчикам фотография крайне понравилась. По их мнению, в этом образе Каменских не менее прекрасна, чем обычно.
«Красотулечка!»
«Куколка!»
«Ты просто крутая!» — восхищены они.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Каменских в эротичном топе соблазнила фанатов страстным взглядом.
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