Полуторагодовалый мальчик выпал из окна многоэтажки в Подмосковье
Трагедия произошла в одном из домов по улице Чистяковой в Одинцово.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в подмосковном Одинцово. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в одном из домов на улице Чистяковой.
Стоит отметить, что родители не стали вызывать ребенку скорую помощь и самостоятельно решили отвезти его в больницу. В результате малыш скончался.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства несчастного случая.
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