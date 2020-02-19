Полуторагодовалый мальчик выпал из окна многоэтажки в Подмосковье

Полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в подмосковном Одинцово. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в одном из домов на улице Чистяковой.

Стоит отметить, что родители не стали вызывать ребенку скорую помощь и самостоятельно решили отвезти его в больницу. В результате малыш скончался.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства несчастного случая.