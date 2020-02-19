«Какая шоколадка!» — Регина Тодоренко порадовала поклонников фото в купальнике

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Алиса Старжевская
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Телеведущая рассказала, почему любит отдыхать только на Бали.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в Instagram фото с Бали. Звезда телевидения отправилась в отпуск в самое, по ее мнению, райское место.

«Только здесь такая вода!» — подписала она свой пост.

Instagram @reginatodorenko

Кроме того, Тодоренко отметила, что только сейчас поняла, каким должен быть настоящий шоколад, акцентируя внимание на загорелом теле.

«Я просто не узнала, какая-то мулаточка»;

«Очень эффектно!»

«Какая шоколадка… Мммм!»

«Очень! Сексуальная королева Регина!» — оценили новый образ звезды фолловеры.

Некоторое время назад Тодоренко сообщила подписчикам, что собирается получить еще одно образование. Телеведущая намекнула: эти мысли появились у нее в очередном путешествии. Однако звезда пока не определилась, стоит ли учиться здесь или лучше отправиться заграницу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким фото Влад Топалов привел в восторг преданных фанатов.

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