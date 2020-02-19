«Опять смогу поднимать льва на плечах»: Эдгарду Запашному сделали операцию на позвоночнике

Генеральному директору Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского (БМГЦ) Эдгарду Запашному сделали операцию на позвоночнике. О своем самочувствии после хирургического вмешательства цирковой артист рассказал в собственном Telegram-канале. По словам Запашного, он чувствует себя хорошо.

«Операция прошла, я уже в палате. <…> Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника. Доктор сказал, что опять смогу поднимать льва на плечах. Завтра мне разрешат встать <…> Чувствую себя хорошо», — написал он.

Операция длилась два часа, знаменитому дрессировщику удалили две грыжи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эдгард Запашный прокомментировал слухи о романе с Волочковой.