Диетолог рассказала, кому запрещена средиземноморская диета

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, кому противопоказана средиземноморская диета, пишет «Вечерняя Москва». Эксперт не рекомендует придерживаться ее людям, которые имеют ряд острых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Специалист отметила, что употребление большого количества клетчатки, которой богат этот тип питания, может оказывать раздражающий эффект на пищеварительную систему.

Соломатина добавила, что с осторожностью нужно подходить и к составлению рациона для ребенка. Средиземноморская диета может подойти детям постарше, однако у малышей желудочно-кишечный тракт не совсем приспособлен к усвоению пищевых волокон.

«Именно поэтому маленьким детям все делают в тушеном, измельченном виде», — рассказала врач.

Диетолог обратила внимание на то, что у некоторых людей есть индивидуальная непереносимость продуктов, составляющих основу такой диеты, например, рыбы или ягод. Кроме того, морепродукты могут содержать соли тяжелых металлов.

Соломатина подчеркнула, что жители Средиземноморья имеют возможность есть свежие продукты, которые содержат много полезных веществ, в отличие от россиян.

«У нас же много рыбы из Вьетнама и Китая, которая не соответствует санитарным нормам. В большом количестве она может нанести вред. Сыры отстают по качеству. Зачастую производитель скрывает, что в составе есть заменитель молочного жира», — пояснила эксперт.

По ее словам, за свежесть овощей и фруктов также не всегда можно поручиться. Кроме того, по мнению диетолога, эту продукцию часто обрабатывают химикатами.

При этом Соломатина отметила, что средиземноморская диета приносит организму много пользы и человеку по возможности следует приблизить свой рацион к такому типу питания.

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